Minister van Buitenlandse Zaken op verrassingsbezoek in Koerdistan

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) is op verrassingsbezoek in Iraaks Koerdistan. Hij werd bij zijn aankomst op de luchthaven verwelkomd door zijn Koerdische ambtsgenoot Safeen Dizayee en had ook al een ontmoeting met eerste minister Masrour Barzani over 'regionale kwesties'. Volgens plaatselijke media hield Goffin eerder een tussenstop in Bagdad, waar hij een ontmoeting had met zijn Iraakse ambtgenoot. Het bezoek van Goffin heeft mogelijk ook te maken met de Belgische kinderen die in Koerdische kampen in het noorden van buurland Syrië verblijven. Premier Sophie Wilmès gaf donderdag in de Kamer al aan dat ons land de diplomatieke inspanningen zou opdrijven als het standpunt van de Syrisch-Koerdische autoriteiten niet wijzigt. Zij willen dat België zowel de kinderen als hun ouders opneemt.

