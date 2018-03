Minister Tommelein bezoekt bedrijf Doosan 23 maart 2018

00u00 0

Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) heeft gisteren het Europese hoofdkwartier van heftruckbedrijf Doosan in Sint-Niklaas bezocht. Daar stelde hij samen met Agoria, de Belgische federatie van technologiebedrijven, een nieuwe energiecoach voor. Die wordt door Agoria ingezet bij de Vlaamse technologische KMO's om hen te helpen met hun energiebesparing. In dit pilootproject investeert de Vlaamse overheid 150.000 euro. Het bedrijf Doosan in het Europark-Noord heeft al heel wat gerealiseerd op vlak van energiebesparing.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN