Minister Schauvliege belooft nieuw en gróndig overleg: "Scholieren zijn welkom, maar niet voor losse babbel" Steven Swinnen

25 januari 2019

05u00 0 De Krant Door de wind, door de regen, door de sneeuw. De klimaatspijbelaars groeien week na week. Maar wat levert het op? De jongeren vragen een nieuw overleg met Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) en dat zullen ze krijgen. "Maar geef me wat tijd. Ik ga de voorstellen van de jongeren in detail bestuderen."

Had u het stijgende succes van de klimaatspijbelaars zien aankomen?

"Toch wel, eigenlijk. Het klimaat is een thema dat wereldwijd enorm leeft bij de jeugd. Maar als ik dat mag zeggen: dat de klimaatmarsen in België zo aanslaan, is ook een beetje onze verdienste. De Vlaamse overheid heeft extra ingezet op lessen 'milieuzorg' op school en die schieten hun doel kennelijk niet voorbij. 35.000 jongeren die komen betogen in Brussel: dat is een gigantische hefboom voor de klimaatzaak. De jeugd vergroot op een positieve manier het draagvlak voor de maatregelen die een overheid kan nemen. Hun acties zijn sympathiek en worden ook opgemerkt door ouders en grootouders. Dat kan voor een ommekeer zorgen. Kijk naar het recycleren: dat kinderen op school plastic, papier en brikjes in de juiste vuilnisbak gooiden, werkte thuis ook aanstekelijk."

'Het rapport van politici is het slechtste van allemaal', zo zeggen de klimaatspijbelaars.

"Ik voel me niet aangesproken want we zijn al onze internationale engagementen aangegaan. Onlangs nog hebben we een energie- en klimaatplan ingediend en we hebben straffe maatregelen genomen voor een groener autopark. Alleen gaat het niet van vandaag op morgen. En dat is voor een deel ook goed, want anders breekt de revolutie uit. Hoe rapper hoe beter, maar de maatregelen moeten voor iedereen betaalbaar blijven. Als ik door strengere fiscale regels voor vervuilende auto's de tweedehandsmarkt lamleg, dan tref ik vooral de armen in de maatschappij. Bij sociale huisvesting en de energiefactuur is het ook opletten dat het niet enkel nog voor de rijken haalbaar is."

De jongeren hebben uw kabinet gecontacteerd voor een tweede onderhoud, maar kregen te horen dat dit nog besproken moest worden. 'Zo krijgen we het gevoel dat we genegeerd worden', klinkt het.

"Dat komt er zeker en vast. Natuurlijk ga ik hen niet negeren. We hebben al een eerste constructief gesprek gehad, maar ik werk aan een rondetafel met experts en stemmen uit verschillende domeinen zoals de bouw, mobiliteit, landbouw en industrie. Een nieuwe afspraak is hangende, maar ik beslis daar dus niet alleen over. Het mag geen losse babbel blijven, het beste is om het wat georganiseerd - thema per thema - te laten verlopen. Dan kunnen hier echt nieuwe dingen uit ontstaan, hoor."

Is Vlaanderen daarvoor niet te klein?

"Nee, wij doen wat we moeten doen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Tegelijk hoop ik dat iedereen beseft dat het inderdaad een wereldwijd probleem is. Zelfs als wij van vandaag op morgen stoppen met nog CO2 uit te stoten, dan levert dat nog niets op. De Verenigde Staten, China, de hele wereld moet mee. Maar dat besef begint hopelijk meer en meer door te sijpelen."

Wat verlangen de jongeren eigenlijk van u?

"Concreet heb ik nog geen eisenpakket gekregen, maar bij het eerste bezoek hadden ze wel al een uitgewerkt voorstel bij rond fiscaliteit. Grosso modo komt het erop neer dat de overheid ecologische producten vriendelijker belast en vervuilende duurder maakt. Een heel interessante denkoefening, maar daar komt natuurlijk wel heel wat bij kijken. Mijn kabinet is dat idee nu in detail aan het bestuderen."

Is brossen toegestaan voor het klimaat?

"Da's een moeilijke vraag. Ik ben geen minister van Onderwijs, hé. (lacht) Ik denk dat we sowieso moeten luisteren naar jongeren: of ze nu spijbelen of niet. Eerlijk: voor mij zou het niets uitmaken of ze nu op zaterdag of op donderdag komen betogen."