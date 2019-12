Exclusief voor abonnees Minister Philippe Goffin legt de eed af 02 december 2019

00u00 0

Nu Didier Reynders (MR) officieel Europees commissaris is geworden, neemt Philippe Goffin als minister zijn bevoegdheden Buitenlandse Zaken en Defensie over. Bij koning Filip legde hij zaterdagmiddag de eed af, in het gezelschap van premier Sophie Wilmès. Goffin is sinds 2001 burgemeester van Crisnée in Luik. In 2010 werd hij verkozen als Kamerlid. Van 2014 tot 2019 was hij daar voorzitter van de commissie Justitie. Goffin was ook kandidaat bij de recente voorzittersverkiezing bij de MR. Volgens kersvers MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft Goffin tijdens de interne debatten bij die voorzittersverkiezingen zijn capaciteiten voldoende bewezen. Ook zijn kennis van het Nederlands en zijn parlementaire ervaring zijn een pluspunt. David Clarinval, die minister van Begroting werd nadat Wilmès tot premier werd gepromoveerd, wordt vicepremier voor de Franstalige liberalen. Van de originele regering-Michel blijven nog maar zes van de achttien ministers over. (IVDE)

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 18 uren 06 minuten 09 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode