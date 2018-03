Minister Peeters bestelt meteen nieuwe studie naar hogere prijzen 14 maart 2018

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) reageerde meteen op de het nieuws van onze dure supermarkten en vraagt de Belgische Mededingingsautoriteit om na te gaan "of delen van onze regelgeving de marktwerking belemmeren". Opmerkelijk genoeg bestelde minister Peeters in 2016 nog een studie naar onze hoge inflatie. "Maar dat ging toen specifiek over de dienstensector, zoals de horeca en de telecommunicatie", reageert het kabinet. Volgens Peeters spelen verschillende factoren een rol bij de hogere prijzen in ons land, zoals de inkoopprijs en de reglementering. "Ik nodig de retailsector uit voor overleg om samen met hen te kijken hoe de prijsverschillen kunnen worden aangepakt. Verder wil ik de problematiek van territoriale leveringsbeperkingen (waarbij leveranciers winkels verbieden om over de grenzen aan te kopen, red.) aankaarten bij de Europese Commissie. " (IVDE)

