Minister past zelf voor tweede termijn 26 maart 2018

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) hoeft geen tweede termijn als minister van Defensie. "Er zijn departementen waar je wel je termijn kan verlengen, maar hier heb je een zekere frisheid nodig", aldus Vandeput aan Mediahuis. Als defensieminister sta je "dicht bij de zon: veel plichtplegingen met groot vertoon. Als je dat te lang doet, dan riskeer je te denken dat dat het echte leven is." Of Vandeput deze termijn als minister uitdoet, valt af te wachten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is hij kandidaat-burgemeester in Hasselt.