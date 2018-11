Minister & matroos 26 november 2018

Als kersvers minister van Defensie is Sander Loones (N-VA) de 'baas' van de land-, lucht- én zeemacht. Dat laatste heeft hij aan den lijve ondervonden tijdens zijn bezoek aan onze marineschepen in Zweden. Vooral toen hij in een rubberen speedboot van het ene naar het andere schip cruisete, leek Loones naast minister ook volleerd matroos.

