Minister Hilde Crevits wil piano leren aan Academie 04 september 2018

Hilde Crevits, Vlaams Minister van Onderwijs, heeft deze namiddag de Lierse Academie voor Muziek, Woord en Dans bezocht waar 3.600 leerlingen les volgen. Het is de academie met de meeste leerlingen in ons land. Ex-minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten, nu OCMW-voorzitter, schepen van Sociale Zaken, Cultuurschepen Ivo Andries en burgemeester Frank Boogaerts verwelkomden Hilde Crevits. Dit kaderde in de vernieuwing van het Deeltijds Kunstonderwijs. "Eindelijk na bijna 30 jaar is er vanaf 1 september een nieuw decreet. Er zijn betere structuren, alleen mensen met een kunstdiploma geven les en opleidingen worden gemoderniseerd", aldus de directeurs Geert Hendrix en Erwin Scheltjens. Minister Hilde Crevits werd rondgeleid in de klaslokalen waar kinderen leerden zingen en muzieklessen volgden. "Ik had een leuke vakantie en zou heel graag leren piano spelen", lachte minister Crevits die onder de indruk was van de Lierse Academie. (WAE)

HLN