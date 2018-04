Minister het bos in tegen burn-out 27 april 2018

Met een natuurcoach het bos induiken wanneer een burn-out dreigt? Het kan voortaan onder meer in het Kluisbos in het Oost-Vlaamse Kluisbergen. Het Agentschap Natuur en Bos start een zogenaamd loopbaancentrum, dat gisteren het bezoek kreeg van minister Hilde Crevits. "Dit is voor werknemers die toe zijn aan een nieuwe professionele uitdaging, die meer plezier zoeken in hun job of een nieuwe boost nodig hebben", schetst het Agentschap Natuur en Bos. "Coaching in de natuur zorgt voor ontspanning, rust en een spontane focus. Door fysieke beweging krijg je zuurstof en uiteindelijk ook mentale beweging." Gebruikers betalen 40 euro per sessie van vier uur. De Vlaamse overheid betaalt daar maar liefst 550 euro bovenop.

