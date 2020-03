Exclusief voor abonnees Minister Goffin verhoord in zaak rond verdwenen Libische miljarden 07 maart 2020

Op het kabinet en bij de administratie van Buitenlandse Zaken zijn er op 26 februari huiszoekingen geweest in een onderzoek naar Libisch geld. Minister Philippe Goffin (MR) werd verhoord als getuige, zo bevestigt hij in 'Le Soir'. De zaak volgt uit een klacht tegen de Libische staat van een vroegere vzw van prins Laurent. Die vzw had een contract met Libië voor een project rond herbebossing, maar in 2010 had Libië dat contract eenzijdig opgezegd. Het gerechtelijke en parlementaire onderzoek hebben aangetoond dat 2 miljard euro aan interesten op Libische fondsen in ons land zijn verdwenen, ondanks een door de VN opgelegde bevriezing tussen 2012 en 2017. Goffin werd naar eigen zeggen ongeveer 50 minuten ondervraagd. "Daarna zijn de rechter en officieren van de gerechtelijke politie bij de administratie en op het kabinet geweest. Mijn kabinet staat open. Dit is een dossier dat al lang voor mijn aantreden bestond." Goffin volgde op 30 november Didier Reynders op.

