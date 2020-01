Exclusief voor abonnees Minister Goffin niet naar Congo door Iraanse crisis 08 januari 2020

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) stelt zijn bezoek aan Congo uit door een Europees spoedoverleg over het escalerende conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. De MR-minister zou normaal gezien van morgen tot zaterdag in Congo zijn, waar hij onder meer de heropening van het Belgische consulaat-generaal in Lubumbashi zou bijwonen. Maar daar steekt de Iraanse crisis nu een stokje voor. Vrijdag buigen namelijk alle EU-ministers van Buitenlandse Zaken zich over het conflict tussen Iran en de VS. Net als verschillende ministers van andere landen moest Goffin zijn agenda dus omgooien en het bezoek aan Congo voor onbepaalde duur uitstellen. De minister wil "binnenkort" alsnog naar Congo afreizen. (FME)

