Minister Geens wil online haat strenger bestraffen 16 maart 2019

00u00 0

De verspreiding van haatboodschappen op internet moet strenger bestraft worden, vindt justitieminister Koen Geens (CD&V). Hij gaat daarover deze maand overleggen met Europese ambtsgenoten, zei hij gisteren in 'Terzake'. Nu is er al een gedragscode afgesproken met de providers over 'hate speech'. Die beloven om dergelijke berichten zo snel mogelijk te verwijderen. Maar het manifest van Christchurch-dader Brenton Tarrant stond al twee dagen online voor het gisteren verwijderd werd. "We zijn bang van de vrijheid van meningsuiting", aldus Geens.