Minister gaat ervan uit dat jeugdkampen doorgaan

14 april 2020

00u00 0

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) gaat er voorlopig van uit dat de zomerkampen van jeugdorganisaties kunnen plaatsvinden. "We hopen dat ze kunnen doorgaan, maar het is vandaag te vroeg om daar uitspraken over te doen", zei hij gisteren op Radio 1. "Daarom vragen we organisaties en gemeenten om nog geen beslissing te nemen." Dalle wil zeker vermijden dat gemeenten op eigen houtje zouden kampen gaan verbieden, want dat zou tot "chaos" kunnen leiden. Hij pleit ook voor een onderscheid tussen festivals en zomerkampen: het einde van de festivalzomer moet niet automatisch ook het einde van de jeugdkampen betekenen. De minister begrijpt dat de jeugdverenigingen snakken naar duidelijkheid, maar daarvoor is het wachten op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

