Minister en landbouwfederaties stellen zich burgerlijke partij 12 maart 2018

00u00 0

Zowel federaal landbouwminister Denis Ducarme (MR) als de landbouworganisaties in ons land stellen zich burgerlijke partij in het fraudedossier rond het slachthuis Veviba in Bastenaken. Op die manier krijgen ze inzage in het gerechtelijk dossier. "Wij zijn het meer dan beu dat onze landbouwers voor de zoveelste keer op rij de rekening gepresenteerd dreigen te krijgen voor de wantoestanden van fraudeurs", zegt Guy Vandepoel van de Boerenbond. "Dat moet stoppen." Intussen raakte ook bekend dat het Federaal Voedselagentschap (FAVV) twee jaar geleden al het signaal kreeg dat Veviba niet volgens het boekje werkt. Vermoedelijk werd er gesjoemeld met de invriesdatum op de etiketten. Het jaar na de melding vanuit Kosovo ging het FAVV "ettelijke keren" langs om te inspecteren, maar volgens het Voedselagentschap kwam daarbij niets schokkends aan het licht. Het FAVV laat weten dat alle verdachte vleesproducten uit de rekken zijn gehaald. (AG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN