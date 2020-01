Exclusief voor abonnees Minister Diependaele (N-VA): "Kritiek op zwarte lijst (ver)huurders is voorbarig" 07 januari 2020

Dat er zo snel al kritiek is gekomen op de plannen om een zwarte lijst in te voeren voor malafide huurders en verhuurders, is "voorbarig". Dat vindt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Zo'n lijst werd afgesproken in het Vlaams regeerakkoord en stond ook in de beleidsnota van de minister. Hij moet vooral voorkomen dat verhuurders te kampen hebben met een betaalachterstand, terwijl huurders ermee gewaarschuwd zouden worden voor eigenaars die niet helemaal koosjer zijn. Maar zowel het Huurdersplatform als vastgoedmakelaar ERA had bedenkingen bij die lijst. Diependaele zegt nu dat hij enkel de mogelijkheid onderzoekt om zo'n zwarte lijst vanaf 2023 in te voeren. "Zowel huurders, verhuurders als vastgoedmakelaars moeten er baat bij hebben", klinkt het. "Het is ook niet de bedoeling dat iemand die één of twee keer te laat betaalt op een zwarte lijst komt, enkel recidivisten die het systeem misbruiken."

