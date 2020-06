Exclusief voor abonnees Minister Demir pakt haar koffer(tje) 06 juni 2020

00u00 0

Veel heeft ze niet nodig op reis, minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA), als we haar vakantiekoffertje bekijken. Maar het is dan ook niet de bedoeling dat we ver van huis trekken deze zomer: Demir lanceerde gisteren een nieuwe campagne om het toerisme in Vlaanderen te promoten. Zo is er een nieuwe app, YouFlanders, die niet alleen info geeft over bezienswaardigheden maar die ook toont waar het op dat moment druk is en wat de geldende veiligheidsmaatregelen zijn. Volgens Demir heeft Vlaanderen heel wat onbekende parels, "van Lampernisse tot Leut" - het West-Vlaamse Lampernisse leerde ze naar eigen zeggen kennen via haar man, en als Limburgse kent de minister Leut zelf goed. De toeristische sector herstart vanaf maandag. In eerste instantie richt YouFlanders zich op Vlamingen, maar later kan Vlaanderen ook in het buitenland weer aangeprezen worden, klinkt het.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen