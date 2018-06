Minister beslist: een echte veranda is voor 75% van glas 16 juni 2018

Wat is een veranda en wat niet? Het is geen strikvraag op een quiz, wel een serieus vraagstuk waar Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) zich over heeft gebogen. Want als een veranda of overdekt terras niet groter is dan 40 m2, hoeft er immers geen architect aangesproken te worden. Maar in de praktijk zijn die aanbouwgedeelten vaak niet uit glas, waardoor er discussie ontstond over het al dan niet inschakelen van een architect. Nu heeft de minister voor eens en voor altijd de knoop doorgehakt: een constructie die voor minstens 75% uit glas bestaat, is een veranda - en kan dus zonder architect geplaatst worden.