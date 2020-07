Exclusief voor abonnees Minister Beke ziet amper probleem met contactonderzoek 15 juli 2020

Ondanks de kinderziektes is er "geen indicatie van een systematisch probleem" met het contactonderzoek in Vlaanderen. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). De komende weken zouden de grootste mankementen weggewerkt moeten worden, zei hij gisteren in het Vlaams Parlement. Dat het systeem nog niet helemaal op punt staat, werd eerder al aangeklaagd. In 'VTM Nieuws' getuigde een ex-contactonderzoeker zelfs dat er zo weinig werk was dat men tussendoor naar Netflix zat te kijken. Ook werden niet altijd de juiste mensen gecontacteerd. "Af en toe glipt er iemand door de mazen van het net, of wordt iemand net te veel gebeld", gaf het Agentschap Zorg en Gezondheid aan. "De contactonderzoekers deden vorige week gemiddeld meer dan 200 telefoontjes per dag, wat resulteerde in meer dan 1.000 op te sporen contacten", zei Beke, die wel toegaf dat "verdere verbeteringen noodzakelijk zijn".

