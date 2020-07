Exclusief voor abonnees Ministage voor Club in Belfius Basecamp 07 juli 2020

00u00 0

Geen weekje Garderen, wél een driedaagse ministage voor Club Brugge in het Belfius Basecamp. Blauw-zwart blijft sinds gisteren tot na de match tegen Beerschot van morgen samen in het oefencomplex, waar het alle faciliteiten voor handen heeft. De spelers slapen in Westkapelle, waar er gisteren en vandaag twee keer getraind wordt. (TTV)