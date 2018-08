Minion aan de speculaas 25 augustus 2018

Irritant of niet, ook die andere tekenfilmhelden zijn niet meer uit de leefwereld van de allerjongsten weg te denken. Slim bekeken dus van Lotus om hun sowieso al populaire speculaaspotje in een glaasje van de Minions te gieten. Zo krijg je het jonge grut aan het begin van de schooldag misschien net iets makkelijker aan de ontbijttafel. Prijs per potje van 200 gram: 2,09 euro bij Delhaize. Wat wel bijna dubbel zoveel is als de Lotus Speculoospasta in een anoniem potje. (StV)

