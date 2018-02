Minimumleeftijd 14 februari 2018

Vanaf 13 jaar een Facebookprofiel? Voor mij mag het 18 zijn. Mijn nichtje van 14 werd onlangs via sociale media benaderd door volwassen mannen. Eén probeerde haar te lokken met een gratis treinticket. We kwamen erop uit omdat ze haar account open had laten staan. We houden haar nu weg van sociale media en houden haar extra in de gaten.

Myriam D.B.

HLN