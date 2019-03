Minimale dienstverlening op school bestaat nog niet 20 maart 2019

00u00 0

Liefst 117 scholen laten de poort vandaag op slot. De ouders werden de afgelopen dagen al verwittigd dat ze vandaag zelf moeten instaan voor de opvang van hun kroost. "In principe moeten scholen bij stakingen altijd instaan voor opvang. Voor de leerlingen is het immers een gewone schooldag", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Dat betekent dat ze op school terecht moeten kunnen voor gratis opvang." Maar er is voor het onderwijs geen 'minimale dienstverlening' in de wet gebeiteld, zoals dat sinds kort wel het geval is voor het spoor en straks ook voor de gevangenissen. "Als het schoolbestuur niet genoeg personeel vindt om toezicht te houden, kan het wel beslissen om gesloten te blijven. Op voorwaarde dat de ouders op voorhand duidelijk gebrieft zijn. Uiteraard is de afwezigheid van de leerlingen in dat geval gewettigd." (IDV)

