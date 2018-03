Minimale dienstverlening in gevangenissen komt eraan 15 maart 2018

Ook als de cipiers staken, zullen de gevangenen een menswaardige behandeling blijven krijgen. Nog deze legislatuur komt er immers een plan om bij staking de minimale rechten van gedetineerden te waarborgen, zegt justitieminister Koen Geens (CD&V). Het overleg met de bonden en met de regeringspartners bevindt zich in een finale fase, aldus de minister in een antwoord op een rapport van het Comité ter Preventie van Foltering (CPT) van de Raad van Europa. Geens wijst erop dat het CPT een sterke verbetering ziet bij de overbevolking in de cellen. Vandaag is die gezakt tot 12%, bij het aantreden van Geens eind 2014 was dat nog 24%. Toch kampt bijvoorbeeld Sint-Gillis nog steeds met een overbevolking van 50%. Het aantal geïnterneerden is wel teruggedrongen van 1.200 in 2013 tot 560 vandaag.

