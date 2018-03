Minimale dienstverlening bij spoorstaking is een feit 08 maart 2018

Bij spoorstakingen is er voortaan altijd een minimale dienstverlening. Concreet zullen werknemers ten laatste 72 uur voor aanvang van een staking moeten aangeven of ze al dan niet deelnemen. Daarna zal een regeling worden uitgewerkt. Verschillende scenario's zijn mogelijk, gaande van alleen treinen op de grote assen tijdens de spitsuren tot ook ritten in de daluren. De gegarandeerde dienstverlening bij spoorstakingen stond al in het regeerakkoord van 2014, maar de invoering was een werk van lange adem. De vakbonden zijn fel gekant tegen de wet. Volgens hen zal de minimale dienstverlening leiden tot chaos en is de veiligheid van de reizigers niet gegarandeerd. Ze zien er ook een aanslag op het stakingsrecht in.

