Minilabo Biocartis doet beter dan bestaande longkankertest 29 mei 2018

Het minilabo Idylla van biotechbedrijf Biocartis blijkt beter in staat om longkankerstalen te screenen dan sommige bestaande testen. Dat concluderen Italiaanse onderzoekers in een studie die verschenen is in het 'Journal of Clinical Pathology'. De zogenaamde EGFR Mutatie-test van Biocartis, die draait op het minilabo, kon 80% van de stalen die géén resultaat gaven bij het gebruikelijke NGS-onderzoek - next generation sequencing - toch analyseren. Dat is van groot belang voor patiënten met vergevorderde longkanker, van wie de gezondheid snel achteruitgaat. Zo kunnen de dokters sneller beslissen over hun behandeling. De test van Biocartis levert immers al na 2,5 uur resultaat op. Bovendien is het bij longkanker vaak moeilijk om over voldoende testmateriaal te beschikken. Ook daardoor lopen analyses vaak mis. Het minilabo van Biocartis zou aan één stukje tumorweefsel wél voldoende hebben.

