Mini-camper voor achter de fiets

Fietsers die een rondreis maken hoeven voortaan niet langer op hotel te logeren of een tentje mee te zeulen. Het Deense bedrijf Wide Path Camper pakt uit met een comfortabele aanhanger in kunststof die je gewoon achter je fiets kunt hangen. De Bicycle Camper is 1,5 meter lang. Maar je kunt hem ook uitklappen, zodat hij 2,8 meter lang wordt. Na een makkelijke opbouw van een minuut of drie beschik je zo over een tafel en zithoek met kussens voor vier volwassenen, die je ook nog kunt ombouwen tot een comfortabel bed (90 bij 200 cm) voor twee personen. Onder het bed heb je bovendien nog 300 liter opbergruimte. De hoogte van de camper is slechts 1,45 m, maar zitten is geen probleem. Het grote voordeel is dat je hem kunt stallen op de mooiste natuurplekjes ter wereld, en toch altijd bestand bent tegen gure weersomstandigheden. Je kan ook een 10-watt zonnepaneel op het dak laten installeren.

