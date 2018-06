Mini-aardbeving in Mexico City na goal Lozano 18 juni 2018

De Mexicaanse fans gingen compleet uit de bol na de goal van PSV-ster Hirving Lozano in het Luzhniki Stadium. Maar dat was niets in vergelijking met wat zich afspeelde in Mexico. In de hoofdstad Mexico City werd er zo hard meermaals en massaal op en neer gesprongen dat er sprake was van een mini-aardbeving, zo liet de regering weten. En of ze blij waren met de zege tegen de wereldkampioen.