Mindfulness, zonder dure cursus column Hilde Sabbe 20 februari 2019

00u00 0

Ze klinkt warempel een beetje buiten adem.

Alsof ze haast heeft, of zich heeft moeten haasten.

Alsof ze, tussen alle drukke bezigheden in, snel

even tijd vindt om met me te praten. Nog niet eens

zo heel lang geleden was dat ook zo, stond ze

midden in het leven. Er moest altijd nog een

bibliotheekboek binnengebracht, een boodschap

gedaan, een vriendin opgezocht. Maar als ik nu

langsga, tref ik haar steeds vaker in de zetel aan,

de handen wat doelloos in haar schoot.

Niet deze keer. <<Ik ben net terug van een wandeling

door het park>>, zegt ze. Het treft me hoe jeugdig

haar stem plots klinkt, jong en gretig en energiek.

Haar stem van vroeger, voor de matheid binnen

sloop. <<Het was zo'n mooie middag. Die heerlijke

zon. Er waren een heleboel mensen in het park.

Kinderen die op het grasveld speelden. Wandelaars

met een hondje. Ik ben een poosje op een bank gaan

zitten om te kijken naar alles.>>

<<Heb je met iemand gepraat?>>, vraag ik. <<Ja>>,

antwoordt ze. <<Er kwam een mijnheer naast me

zitten, of nee, een mevrouw. Ze hield een heel

verhaal, maar ik begreep er niet veel van. Het ging

over het feit dat ze erg gelovig was — denk ik.>>

<<Ze probeerde je toch niet

bekeren?>>, grap ik, en ze lacht een beetje. <<Heb je

nog iets anders gedaan, vandaag?>>, informeer ik.

<<Is er nog iemand langs geweest?>>

<<Het was zo mooi in het park>>, zegt ze weer.

<<Zoveel zon. En veel mensen.>>

Ik besluit om niet meer aan te dringen. Waarom zou

ik eigenlijk? Wat zij nu doet, is waar mensen anders

dure cursussen voor volgen: bewust in het hier en

nu leven. Mindfulness. Niet piekeren over wat in het

verleden gebeurd is, of speculeren over de toekomst,

maar heel intens genieten van het moment: een

onverwacht zonnige warme februaridag in het park.

Ik heb vaak gedacht dat het beeld dat men ophangt

van mensen die aan alzheimer lijden nogal simplis-

tisch is: ofwel worden ze voorgesteld als levende

spoken, woordenloos gevangen in hun onmacht,

verdwaald in een levende hel. Ofwel gaan ze voor

het andere uiterste: serene oudjes die in hun

onwetendheid een soort vrede en vervulling vinden

die ons, gewone stervelingen, ontsnapt.

<<Ze zijn gelukkiger dan u denkt>>, hoorde ik een

welmenende hulpverlener eens zeggen in een

tehuis vol dementerende bejaarden. <<Er zijn,

ook voor hen, nog zoveel kleine zegeningen in

het leven.>>

Rot toch op met je kleine zegeningen, dacht ik toen

nogal onbarmhartig. Wat maakt het allemaal nog

uit als je niet meer helder kan denken of zelfs

voelen, als je niet meer weet waar een vork voor

dient en hulp nodig hebt bij het aantrekken van je

kousen?

Nu zie ik het anders. Mijn moeder kan bij momenten

dan misschien niet meer zo helder denken, maar ze

is wel nog in staat om volop te genieten van warme

zonnestralen en een park vol mensen. Zon op haar

huid, licht en blije gezichten. Ze is er middenin gaan

zitten, heeft haar tijd niet verdaan met dringende

aangelegenheden, afspraken of huishoudelijke

klussen. Ze heeft de middag gezien voor wat hij

was: een cadeautje. En ze heeft het uitgepakt.

Alzheimer of niet, ik kan nog altijd van haar leren.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN