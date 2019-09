Exclusief voor abonnees Minderjarigen toch weer voor strafrechter 24 september 2019

In het Vlaams Parlement is gisteren met 'spoedbehandeling' de wet rond jeugdcriminelen gerepareerd. Die was nog maar sinds 1 september in voege, maar veroorzaakte eind vorige week ophef toen bleek dat er hiaten in zaten. Een jongeman die op zijn zestiende een meisje van zestien had opgesloten en samen met een vriend had verkracht, kon door de nieuwe wetgeving niet meer 'uit handen worden gegeven'. De jeugdrechtbank kon hem niet laten berechten als een volwassene, waardoor hij geen 20 jaar cel, maar maximaal een plaatsing van vier jaar in een instelling riskeerde. De 'reparatiewet' werd vandaag in de eerste samenkomst van het Vlaams Parlement goedgekeurd. Voorlopig blijft alles bij het oude, tot de volledige omkadering van de nieuwe wetgeving concreet is uitgewerkt. Voor de verkrachter betekent dat dat hij alsnog als volwassene kan worden berecht. (CMG)

