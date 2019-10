Exclusief voor abonnees Minderjarige fietsster gewond bij aanrijding 10 oktober 2019

In de Daalstraat in Vrasene is dinsdagavond om 17.45 uur een minderjarige fietsster in aanrijding gekomen met een bestelwagen. De fietsster kwam ten val en raakte lichtgewond. (PKM)