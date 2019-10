Exclusief voor abonnees Minderjarige die betrokken was bij dood Priscilla totaal op verkeerde pad 08 oktober 2019

00u00 0

Eén van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012, riskeert 18 maanden cel. De jongeman - intussen 23 - rijgt de veroordelingen aan elkaar. Deze keer werd hij vervolgd voor twee winkeldiefstallen en twee gevallen van geweld op straat. Deze zomer werd hij nog schuldig bevonden aan het onmenselijk behandelen met de dood tot gevolg van Priscilla. Hij goot toen ketchup over haar benen, smeerde haar in met hondenuitwerpselen, bespuwde haar en verplichtte haar zijn urine te drinken. Hij sloeg haar ook met de vuist in het gezicht en verplichtte haar medicijnen, waaronder slaappillen, in te nemen. Dit overleefde ze niet. Begin december moet de man alweer verschijnen, nu voor extreme verkeersagressie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen