Minderjarige Decathlon-doder als volwassene berecht 29 juni 2018

De jeugdrechtbank in Nijvel geeft de jongen die 17 was toen hij in juni 2016 een meisje verkrachtte en vermoordde aan de Decathlon in Anderlecht uit handen. Hij zal daardoor als een volwassene berecht worden. Als hij zich voor het hof van assisen moet verantwoorden, riskeert hij levenslang.

HLN