Minderjarig moordkoppeltje uit Spanje gevat in Schaarbeek 23 mei 2019

Het Belgische FAST-team, dat voortvluchtigen opspoort, heeft twee Spaanse tieners ingerekend die gezocht worden voor moord. De 16-jarige zoon van slachtoffer Gloria Zapata (53) en zijn vriendin J.C. (17) zaten ondergedoken in een Schaarbeeks hotel. De jongen gaf zijn moeder op 14 mei zelf als vermist op. Een dag later ontdekte de Spaanse politie haar lichaam in een vrieskist in de garage bij haar huis. Toen was haar zoon al met zijn vriendin naar Barcelona gevlucht. De politie denkt dat de tiener zijn moeder wurgde omdat ze zijn smartphone had afgepakt. (SRB)