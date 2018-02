Minder zwangerschappen? Dan is economische crisis op til 28 februari 2018

Als het aantal zwangerschappen daalt, is er economische storm op komst. Het klinkt eigenaardig, maar een studie door het Amerikaanse National Bureau of Economic Research legt dat bizarre verband. Bij de laatste drie recessies in de VS bleek dat het aantal zwangerschappen in de zes maanden voor de crisissen steeds was gedaald.

