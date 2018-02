Minder zonnig, even koud HET WEER 26 februari 2018

00u00 0

Vandaag is het zonnig, maar er hangt toch ook bewolking. De nadruk ligt dan wel op het droge weer, maar het is niet uitgesloten dat er enkele lichte sneeuwbuien voorkomen, en die kans wordt groter tijdens de namiddag. Het is koud. Zowat de hele dag blijft het vriezen. Kort na de middag komen de temperaturen voor een paar uur boven het vriespunt uit, om te klimmen tot maximaal 1 of 2 graden. Er staat een matige wind uit het noordoosten die erg schraal aanvoelt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Maxima

Vlaanderen

Rusland

België

Europa

weer

weersvoorspelling