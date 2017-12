Minder wind door opwarming 00u00 0

Het lijkt erop dat de klimaatopwarming het moeilijker gaat maken om klimaatvriendelijke energie op te wekken. Als onderzoekers van de universiteit van Colorado in Boulder gelijk hebben, dan wordt het door de opwarming minder winderig in gematigde streken in het noordelijk halfrond - onder meer bij ons dus.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee