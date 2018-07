Minder wildplassers op Gentse Feesten (maar wel dommere) 18 juli 2018

Een 21-jarige Gentenaar heeft tijdens de Gentse Feesten niet alleen een opvallende plek gekozen om te gaan wildplassen, het Grootkanonplein in het hartje van de stad, hij plaste zich daar bovendien in de kijker met liefst 32 xtc-pillen op zak. Naast de GAS-boete van 120 euro riskeert hij nu ook een celstraf. Hij was een van de 28 wildplassers die de politie maandag betrapte. "Veel minder dan vorig jaar: toen werden er 100, vaak bijna 200 per dag betrapt", zegt Feestenburgemeester Christophe Peeters. Er waren de voorbije vier dagen nochtans 10.000 bezoekers meer dan vorig jaar. (JEW/VDS)