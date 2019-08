Exclusief voor abonnees Minder warm en wisselvallig HET WEER 12 augustus 2019

Vandaag begint grotendeels droog en op de meeste plaatsen zelfs vrij zonnig. Het voelt al wat frisser aan en ook overdag wordt het niet meer zo warm als de voorbije dagen. De maxima komen uit tussen 18 en 21 graden. Er staat daarbij een matige zuidwestenwind. Tijdens de ochtend zijn er al een paar buien aan de kust. In de loop van de voormiddag wordt het wisselvallig in het westen van het land, rond de middag ook in het centrum en daarna in het oosten van het land. Er is ook onweer mogelijk, met hagel en rukwinden.

