Minder warm en bewolkt HET WEER 10 juli 2018

00u00 0

Het is vandaag een stuk koeler dan de voorbije en volgende dagen. De maxima geraken met moeite aan 20 graden en op de meeste plaatsen blijven ze eronder steken. Bovendien is het zowat de hele dag zwaar bewolkt en het is niet uitgesloten dat er wat regen valt. Er staat een goed voelbare wind uit het noordwesten en die voelt fris aan.

