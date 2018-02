Minder voor schatkist door dalende tabakverkoop €344 miljoen 07 februari 2018

De verkoop van sigaretten, sigaren en rooktabak heeft de schatkist vorig jaar iets meer dan 3 miljard euro opgeleverd aan taksen. Dat is 344 miljoen euro minder dan de regering had vooropgesteld. Betekent dat dat er minder gerookt werd in België? Neen, zeggen de tabakproducenten. "Veel aannemelijker is dat de inkomsten dalen doordat de Belgische consument goedkopere alternatieven zoekt én vindt, hetzij op de groeiende illegale markt, hetzij in het buitenland", klinkt het in een persbericht. De sector roept de regering op om "dringend met hen in dialoog te treden en samen een oplossing uit te werken".