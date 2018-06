Minder verloven, meer inbreuken 14 juni 2018

00u00 0

Justitie heeft de afgelopen drie jaar steeds meer penitentiaire verloven ingetrokken wegens het niet naleven van de voorwaarden. (zie tabel) In een vijfde van de gevallen werden nieuwe feiten gepleegd. Tot nu hebben 854 gevangenen van een verlengd verlof genoten. In 126 gevallen (14%) werd de vergunning ingetrokken, wat vergelijkbaar is met de normale penitentiaire verloven. Vorige week donderdag heeft justitieminister Koen Geens (CD&V) de toekenning van verlengde penitentiaire verloven met een week opgeschort, tot de evaluatie van de maatregel afgerond is.