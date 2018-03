Minder vergunningen voor nieuwbouw en renovatie 29 maart 2018

Er zijn vorig jaar in België 22.573 bouwvergunningen uitgereikt voor residentiële nieuwbouw. Dat is een daling met 2,1 procent tegenover 2016, zo blijkt uit cijfers van statistiekdienst Statbel. Het aantal vergunningen voor renovaties daalde van 27.283 in 2016 naar 23.943 vorig jaar, een afname met 12,2 procent. In december 2017 werden er bouwvergunningen voor 1.918 nieuwe residentiële gebouwen uitgereikt, dat is een daling met 7,1 procent.