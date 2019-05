Exclusief voor abonnees Minder tekenbeten door droogte van vorige zomer 27 mei 2019

In de aanloop naar de zomer start traditioneel ook het tekenseizoen. Al zijn er op tekenbeten.be tot dusver beduidend minder meldingen dan vorig jaar. De verklaring? De extreem droge zomer van 2018. Daardoor zitten er minder teken in bossen, weilanden, parken en tuinen. De bloedzuigende bruinzwarte, geleedpotige parasieten gedijen immers het beste in vochtige en warme omstandigheden. Toch blijft de kans op tekenbeten nog altijd groot in schaduwrijke en vochtige gebieden. Als mogelijke overdragers van onder meer de ziekte van Lyme is een tekenbeet voor de mens niet ongevaarlijk. Door de parasiet zo snel mogelijk, best binnen de 24 uur, in een beweging te verwijderen blijft het risico op besmetting echter beperkt. (SPK)

