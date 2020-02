Exclusief voor abonnees Minder sneeuw, meer skiongevallen 20 februari 2020

Ook in de skigebieden is het met temperaturen tot 15 graden erg zacht. Leuk, maar niet zonder gevaar voor wie tijdens de krokusvakantie op de latten staat. De reddingsdiensten manen skiërs aan tot extra voorzichtigheid. De voorbije weken hadden ze al zo'n 30% meer interventies voor ongevallen - ook steeds meer buiten de piste. Deze winter kwamen al 15 mensen om in lawines. "De hogere temperaturen zorgen voor onstabiele sneeuwlagen", legt Danny Smagghe van Touring Reisbijstand uit. "Uiteraard zijn de risico's op een lawine een stuk kleiner als men op de officiële pistes blijft." Maar ook daar is het opletten voor ongevallen. "Door de hoge temperaturen zal de sneeuwkwaliteit ook op de lager gelegen skipistes sterk achteruitgaan. Skiërs zoeken dus massaal de hogere gebieden op, met grote drukte tot gevolg." Komt daarbij dat de ontdooide sneeuwlaag 's nachts bevriest. Skiërs die op die harde ondergrond ten val komen, lopen een groter risico op ernstige letsels.

