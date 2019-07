Exclusief voor abonnees Minder schulden voor Hamon 24 juli 2019

Obligatiebeleggers hebben een deel van de schulden van de geplaagde Waalse koeltorenbouwer Hamon kwijtgescholden. Dat is het resultaat van een operatie waarbij de beleggers eigenlijk weinig keuze hadden. In totaal torst het geplaagde bedrijf nu 11,3 miljoen euro minder schulden. Het gaat al lang slecht met Hamon. Vorig jaar schrapten ook enkele banken al tientallen miljoenen euro schulden. Het aandeel wordt ondertussen uitgedrukt in eurocenten, en is daardoor de speelbal geworden van speculanten. Gisteren won de beurskoers 21%, tot 0,22 euro.