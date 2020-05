Exclusief voor abonnees Minder pv's voor 'gewelddadige radicalisering', maar niet per se minder feiten 02 mei 2020

Het aantal pv's voor feiten die gerelateerd zijn aan 'gewelddadige radicalisering' is gedaald van 109 in 2016 tot 81 in 2017, 48 in 2018 en 14 in het eerste semester van 2019. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een schriftelijke vraag van partijgenoot Peter Van Rompuy. Volgens De Crem impliceert de daling niet per se dat het aantal werkelijke feiten afgenomen is. Hij wijst erop dat deze feiten "dikwijls overlappen of aanleunen bij andere kwalificaties, zoals het aanzetten tot haat, negationisme, terrorisme en dergelijke". (GVV)