Exclusief voor abonnees Minder piekuurtreinen naar Brussel door werken 14 oktober 2019

Door werkzaamheden aan de seininrichting van Brussel-Zuid is de dienstregeling voor piektreinen naar de hoofdstad grondig verstoord. Vanaf vandaag tot 11 november worden elke werkdag twaalf piekuurtreinen geschrapt. Bovendien wordt het traject van 35 treinen in de ochtend- en avondspits beperkt of aangepast. De aanpassingen aan de dienstregeling zullen gevolgen hebben voor naar schatting 27.000 passagiers. Spoormaatschappij NMBS verwacht geen chaos en stelt dat alles in het werk werd gesteld om de pendelaars te informeren.