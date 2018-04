Minder overtredingen dan vorige flitsmarathon 20 april 2018

35.158 bestuurders reden tijdens de 24 uur durende flitsmarathon te snel. Dat is 2,53% van de bijna 1.400.000 gecontroleerde bestuurders. Bij de vorige editie in oktober 2017 reed 2,82% van de bestuurders nog te snel, goed voor 36.561 overtredingen. De politie trok van 91 personen het rijbewijs in. Ook dat is een daling tegenover de vorige editie, toen 107 bestuurders hun rijbewijs kwijtraakten. De federale politie hoopt dat de resultaten een voorbode zijn van een mentaliteitsverandering. "Er is nog een lange weg af te leggen om hardleerse snelheidsduivels meer verantwoordelijkheid bij te brengen. Toch mogen we over deze resultaten optimistisch zijn", klinkt het. (SRB/ADPW)