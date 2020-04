Exclusief voor abonnees Minder opnames en besmettingen: "Het virus wordt moe" 15 april 2020

Met 242 nieuwe ziekenhuisopnames zet de daling zich al vijf dagen door. Ook op intensieve zorg werden er gisteren 11 patiënten minder genoteerd. "Het virus wordt moe", duidt viroloog Steven Van Gucht. Er liggen nu 5.536 patiënten in het ziekenhuis, van wie 1.223 op intensieve zorg. "Door vroeg en drastisch in te grijpen, hebben we ervoor kunnen zorgen dat onze ziekenhuizen de toestroom aankonden. Het is beheersbaar, zolang we de maatregelen volgen. Als we te vroeg loslaten, bestaat een risico op een tweede piek, waarbij de capaciteit alsnog wordt overschreden."

