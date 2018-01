Minder ongevallen op skipistes (maar meer op weg ernaartoe) 00u00 0

Uit cijfers van reisbijstandsorganisaties VAB en EuropAssistance blijkt dat er opvallend minder gevallen wordt op skipistes. "Vooral tijdens de tweede week waren er minder ongelukken", zegt VAB-woordvoerster Joni Junes. Al wil dat niet per se zeggen dat we met z'n allen betere of minstens veiligere wintersporters geworden zijn. "In de Franse en de Oostenrijkse Alpen konden velen gewoon de pistes niet op door zware sneeuwstormen." En geen skiërs, geen valpartijen, uiteraard.

